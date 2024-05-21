2022年爆發台版柬埔寨案釀成3人死亡，主嫌「藍道」杜承哲等4人被控私行拘禁致死，士林地院21日言詞辯論，杜表示落網前捐了3口棺材做功德，一度想要金盆洗手，但審判長怒斥「你把詐團當事業，還可以傳承」，檢察官建請法院判處無期徒刑，全案7月10日上午10時宣判。

公訴檢察官論告，杜承哲等4人是詐團原始成員，對於3人遭私刑拘禁後死亡，具有可預見性，即時發生也不違背本意，涉共同私刑拘禁致死以及組織犯罪、洗錢、非法使人施用第三級毒品、加重強盜罪，求處無期徒刑的，褫奪公權終身等罪，併科2000萬罰金。

杜承哲表示，從事詐騙是為了求財，沒有要害命，案發後曾向大哥說要退出，將「事業」轉給紅俊杰，洪則稱因為缺錢才會入行，並與大陸詐團接頭。

王昱傑的辯護人稱，他是負責水房工作，並非組織犯罪發起人，而是薛隆廷中途招募，對於3名死者的意外，無法預見會有死亡結果，否則犯下私刑拘禁致死罪。

杜承哲辯護人稱，以200萬元和死者黃女和解，對於另外2人，他也會向家人求助，盡量籌錢達成和解。杜承哲本月24日因他案遭判刑2年，即將入監服刑，洪則依重傷害罪執行有期徒刑4年，全案辯論終結，薛、王、洪自5月30日延長羈押2月。