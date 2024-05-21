凡以星宇航空COSMILE會員身份報名，即有機會抽中全場次巡迴機票。（星宇航空提供／蔡明亘台北傳真）

星宇航空今宣布成為2024 GARMIN RUN亞洲系列賽官方航空夥伴，全力應援跑者挑戰極限「From Zero to Hero」，這次GARMIN RUN以台北作為首站，即起開放報名，並將於9月15日率先亞洲各城市舉辦，凡以星宇航空COSMILE會員身份報名，即有機會抽中全場次巡迴機票，讓星宇航空送你跑遍亞洲各大城市。

2024 GARMIN RUN亞洲系列賽預計自台北出發，陸續於印尼、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、香港、菲律賓及日本舉行。星宇航空對於體育活動向來十分支持，此次與GARMIN合作亞洲巡迴路跑賽事，希望結合星宇航空綿密的亞洲航網，支持各國跑者前往各地挑戰自我、超越極限的同時，能體驗舒適便利的航程。

為鼓勵此次與GARMIN的合作，星宇航空特別為其COSMILE會員準備驚喜抽獎活動，凡報名台北場次，並於報名頁面指定欄位填入COSMILE會員號碼，即有機會一人獨得由台北飛往GARMIN RUN亞洲各城市賽事之8張來回機票。

此外，更加碼抽出一位幸運的COSMILE會員跑者，可與GARMIN RUN特別嘉賓-修杰楷，一同前往新加坡參與賽事！快把握難得機會，至活動官網瞭解詳情：https://gar.mn/rZp0Wod1D

星宇航空也將於官方臉書抽出10名幸運兒免費參加台北場路跑賽，並獲得最新的Garmin Forerunner 165 GPS智慧心率跑錶或是Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶。另為鼓勵跑者至海外參加各國賽事，凡報名2024 GARMIN RUN任一海外場次，即可獲得星宇航空機票95折優惠碼，讓跑者以最舒適的航程迎接挑戰，不管是報名5公里、10公里或是21公里都能保持完美狀態、輕鬆面對。