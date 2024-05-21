日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON「河口湖站前店」道路對面的人行道上，本週二（21日）完成搭建了一個巨大的黑色屏幕，遮擋住了富士山的的景觀，以遏制遊客所帶來的的亂象。雖然遊客會在便利商店的停車場和前面的人行道上拍照，但對面牙科診所的人行道的拍攝角度更好，所以許多攝影師都湧向了那條約70公分寬的人行道，幾乎佔據了整個區域。

2024年5月21日，一名工人在LAWSON河口湖站前店對面安裝黑色屏幕。（美聯社）

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利商店因為位置很好，不但可以看到富士山，還看起來像便利商店的屋頂，所以被外國遊客稱為「富士山LAWSON」，成了非常熱門的觀光景點，但外國遊客長期不守規舉的行為所致，應居民的要求，地方政府決定搭個黑色屏幕把這邊的風景給遮蔽起來。

該幕布的尺寸為高2.5公尺、寬20公尺，由施工人員在當地時間早上8點前開始安裝，利用鋼絲固定於柱子上，並於11點過後完成施工。施工開始前，仍有外國觀光客在拍攝富士山，來自巴西的觀光客表示：「聽說因為各種問題要安裝這個幕布，很高興在施工前拍到了富士山與便利商店的合影。」儘管在施工結束後，透過幕布仍能勉強看到富士山，但已無法拍出漂亮的照片。