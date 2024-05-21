立法院會今(21日)處理國會改革相關法案，期間民進黨立委沈伯洋一開始頭戴紗布，之後改戴棒球帽。但有不少人發現，沈伯洋在20日總統就職典禮並沒有頭包紗布，因此對他今天的行為大肆嘲笑，還把他跟本土劇及港星吳孟達的電影造型做成對照圖揶揄，笑翻網友。院會現場不少綠委頭綁白布條，手持向日葵，彷彿想復刻「太陽花運動」，但卻讓更多網友看了傻眼「怎麼很像在做法會」、「賴清德就職隔天就開始戴孝？」

沈伯洋的包頭造型，名嘴歷史哥李易修把他跟本土劇「包紮包到頭髮上」哏圖對照，直呼「在專業面前再多的言語都是多餘！」粉專「政客爽」也做圖直酸「今天沈伯洋可能是為了致敬吳孟達？立院達叔，謝謝你！」

「其實如果真的腦震盪，應該在家裡躺床多休息幾天。」胸腔科醫師蘇一峰則表示，「如果真要出門活動，在頭上包紗布繃帶是沒有保護效果的喔！就算塗成紅色還是沒有保護效果喔！知識份子千萬不要學本土劇的錯誤做法啦！包紗布或許可以抗中保台？」

歷史哥還秀出院會現場畫面，只見有人擺出賴清德的白框照片圖板，下方掛個兩幅寫著「民主已死、國會輓歌」的白布條，粉專「Next逆襲」則PO出綠委人手一枝太陽花的照片，畫面中綠委身穿白上衣、頭綁白布條。網友驚呼「賴就職隔天就開始戴孝？」、「民進黨還不快把香爐端出來」、「怎麼很像在做法會」、「新皇剛登基就出殯了？」、「越來越像喪禮」、「複製立院黑箱，複製大腸花，這會產生多少個林九萬呢？」