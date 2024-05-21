致命班機！新航死亡亂流驚悚瞬間！ 空姐拋飛撞艙頂 乘客尖叫祈禱

新加坡航空從倫敦飛往新加坡的SQ-321航班，周二（21日）在航程距離目的地剩餘90分鐘左右遭遇激烈氣流緊急轉降泰國曼谷，多人受傷，已知至少2人死亡。飛安紀錄一向優良的新航發生如此狀況引發國際媒體矚目，乘客描述，航機遭遇亂流之際，短時間內高度遽降6000呎。機上乘客描述，沒繫安全帶的乘客幾乎都遭猛力甩飛。

泰國《鮮新聞》（Khao News）報導，機上總計229人，包括乘客211人、機組員18人，至少已有2人喪生，其中1人在機上死亡，另1人送往距離曼谷國際機場約20公里處的Samitivej Srinakarin醫院搶救後不治；傷者至少30人。不過新加坡航空說明的罹難人數維持1人。

Singapore airlines SQ-321 - London - Singapore



This is where the Captain announces of a diversion to Bangkok.



Note the indentation on the luggage bin. 🙏🏼

(Video WhatsApp forward) #SQ321 #singaporeairlines pic.twitter.com/5SZDGF5WpZ — Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024

綜合路透社、美聯社報導，這起亂流事件發生在起飛約11小時之後，FlightRadar24網站資料顯示，GMT時間上午8時（台灣時間下午4時）剛過，航機穿越安達曼海（Andaman Sea）接近泰國上空時，飛行高度3到5分鐘內從3萬7000呎陡降至3萬1000呎。航機通過這段嚇壞全機的亂流空域後，飛行高度維持在3萬1000呎大約10分鐘，後於泰國時間下午3時45分（台灣時間下午4時45分）左右於曼谷機場落地。

28歲乘客阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透描述事發過程：「突然之間飛機開始傾斜搖晃，我心裡已有準備，但飛機瞬間急遽下降，所有坐在座位上但沒繫安全帶的人幾乎都遭拋向天花板。有些人頭部撞到行李櫃，把行李櫃撞凹，有人撞到座位上方設置照明與氧氣面罩的艙板，行李櫃都被撞破了。」

De Londres para Cingapura o Boeing 777-300ER da Singapore Airlines que viajava caiu cerca de 7.000 pés depois de passar por forte turbulência. Trinta pessoas ficaram feridas e uma pessoa perdeu a vida. pic.twitter.com/RiCZ4SjFm8 — Pavão Misterious 𝕏 🇧🇷 (@misteriouspavao) May 21, 2024

網路社群平台X流傳一段機上亂流影片顯示，有空服員正在走道上推著飲料車，還有乘客正在添加衣物，突然間一陣猛烈搖晃，推車上的飲料物品全數高速飛向乘客，尖叫聲四起，畫面中一名女乘客滿臉驚駭之餘不忘緊握雙手做出祈禱狀，男乘客情急之下緊握前方乘客的座椅頂端穩住自己。推車旁邊的空服員瞬間朝機艙天花板方向拋飛，還有乘客也撞到座位上方的行李櫃底，顯然還來不及綁好安全帶。事後證實這段影片其實是2019年另一起航機遭遇亂流事件的畫面。