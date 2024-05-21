志聖股東會會中通過配發現金股利，每股3元的議案，梁又文表示，未來公司將繼續優化產品組合和市場布局，以實現長期增長和股東價值提升。
志聖目標5年內研發投入翻倍
PCB設備大廠志聖（2467）總經理梁又文21日於股東會中表示，該公司將繼續加大研發投入，特別在IC載板、先進封裝和高頻寬記憶體（HBM）等領域，計劃在未來五年內，將研發團隊人數翻倍，並實現研發投入翻倍，以確保技術領先和市場競爭力。
PCB設備大廠志聖（2467）總經理梁又文21日於股東會中表示，該公司將繼續加大研發投入，特別在IC載板、先進封裝和高頻寬記憶體（HBM）等領域，計劃在未來五年內，將研發團隊人數翻倍，並實現研發投入翻倍，以確保技術領先和市場競爭力。
志聖股東會會中通過配發現金股利，每股3元的議案，梁又文表示，未來公司將繼續優化產品組合和市場布局，以實現長期增長和股東價值提升。
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