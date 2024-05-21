PCB設備大廠志聖（2467）總經理梁又文21日於股東會中表示，該公司將繼續加大研發投入，特別在IC載板、先進封裝和高頻寬記憶體（HBM）等領域，計劃在未來五年內，將研發團隊人數翻倍，並實現研發投入翻倍，以確保技術領先和市場競爭力。