志聖股東會會中通過配發現金股利，每股3元的議案，梁又文表示，未來公司將繼續優化產品組合和市場布局，以實現長期增長和股東價值提升。

長興Q1業績、獲利回升 南向布局持續發力
美國｜FDIC性醜聞連環爆 主席辭職
日月光24億台幣投資大陸半導體 經濟部過了
#志聖 #HBM #IC #梁又文 #PCB
透過【Google新聞追蹤中時新聞網