立法院會今繼續處理國會改革法案，中午休息過後，續審《立法院職權行使法》第29條修法，民進黨團上午不斷抗議未果，只好提出「散會動議」，並高喊「不討論就散會」，但經清點人數、點名表決、重付表決等程序，綠營仍不敵人數優勢，無法通過，但綠營仍頻頻提案散會，拖延時間。而民進黨立委晚間在場內高喊「反黑箱、挺台灣」、「反擴權、挺台灣」口號，更當場高舉「太陽花」，並高唱「島嶼天光」。

民進黨立委晚間拿著黃底黑字大型布條「反擴權、挺台灣」出場，而在韓國瑜喊開始表決時，往主席台丟出手中的太陽花，而國民黨立委擋在前面，沒有砸到韓國瑜本人，同時藍委也想辦法反制，人手一張國旗貼紙，並開唱國歌，但只唱一段就停了。

同時立法院外，晚間抗議的民眾也越聚越多，目前主辦單位已喊出現場已有8千人；立法院稍早也發出公告，今日5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出。