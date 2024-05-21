板橋區環河公園北側地坪及體健設施完成優化，今正式啟用。（王揚傑攝）

新北市板橋區環河公園北側地坪及體健設施完成優化，今（21）日正式開放使用，整建重點包括涼亭油漆、老舊地坪更新、無障礙出入口動線改善，將原本高聳的花台打除增加通透性，還有新設體健設施以及綠蔭廊道廣場，讓民眾有更寬廣舒適的活動休憩空間。

板橋區長陳奇正表示，環河公園佔地狹長，先前公園基礎設施南北落差大，民眾對公園使用需求高，為了讓公園達到最有效利用，景觀融合整建重點老舊地坪全面打除換新，涼亭增加照明，新設單槓、雙人漫步機、拉筋器、扭腰器等多項設施。園區北側綠蔭廊道休閒廣場，設置磨石子座椅，讓民眾可以在廣場活動的同時也能在綠蔭下休憩，公園整體變得相當舒適宜人。

板橋香社里長林勝隆表示，環河公園是當地民眾主要休憩的公園，公園南側有招潮蟹主題兒童遊戲區，北側則經由這次重新規畫後有完善宜人活動廣場及體健設施區，落實全齡公園目標。香雅里長謝淑姿說，公所這次整建改善工程，提升了公園整體的環境景觀及運動設施環境，讓民眾有安全舒適的運動休閒空間。

板橋區公所表示，近日崑崙公園遊戲場也新增了擺盪大索、水管傳聲筒、彩色地墊草坪以及星際攀爬網等多項好玩有趣新穎遊具，歡迎民眾前往體驗。