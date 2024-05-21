筆電大廠宏碁與PC品牌大廠華碩在21日凌晨同時發表搭載高通Snapdragon X Elite處理器的AI筆電，其中華碩的Vivobook S 15，綜效算力達到75 TOPS，宏碁的Swift 14 AI筆電為首款Copilot＋ PC，NPU算力為45 TOPS。

華碩在21日凌晨2點舉行Next Level. AI Incredible線上發表會，發表首款AI PC Vivobook S 15 （S5507），搭載了Qualcomm® Snapdragon X Elite 處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS，是搭載最新Windows AI功能與華碩獨家AI應用程式的Copilot＋PC，透過整合式 Qualcomm Oryon CPU可為使用者提升工作效率。

華碩共同執行長許先越表示，華碩首款搭載Snapdragon X Elite處理器的Copilot＋PC，開啟個人AI運算新時代，新世代AI筆電會大幅改變我們工作、學習、創造和玩樂的方式。

美國高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon指出，高通與華碩攜手引領業界創新，Snapdragon X Elite將效能脫胎換骨，非常期待將ASUS Vivobook S 15這樣無與倫比的創新產品送到使用者手中。

宏碁推出的首款Copilot＋ PC Swift 14 AI筆電，載Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus晶片，其NPU算力為目前全球最高的運算速度，若加上顯卡效能，算力也將大幅提升。

宏碁營運長高樹國表示，Swift 14 AI專為AI應用所打造，是宏碁Copilot＋ PC產品線中的首發產品；次世代AI PC 的AI運算能力將大幅躍進，深信使用者會喜歡全新解鎖的使用體驗。

微軟裝置夥伴暨銷售事業副總裁Mark Linton指出，十分興奮與宏碁將AI技術導入其Windows PC產品線，包括輕薄筆電和電競產品。藉由通力合作推出兼具高效且安全的電腦，以設計、性能及實惠價格，滿足廣大的使用者需求。

市場認為，雖然目前AI PC的用戶端還沒有看到太多應用，但高通的Snapdragon X Elite處理器為目前市售算力最高的NPU，有望成為AI PC市場在INTEL、AMD以外的第3選擇。