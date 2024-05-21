寶格麗（BVLGARI）的起源地羅馬，是歐洲文明的起源，具有悠久的歷史與眾多古蹟，歷經千年依舊如昔、永恆不變，因此有著「永恆之城」的美譽。為了歡慶140周年，寶格麗在羅馬戴克里先大浴場(Terme di Diocleziano)發表Aetrerna系列珠寶，邀請舒淇、安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲、日本超模森星（Hikari Mori）等巨星與會，為熠熠珠寶更添星光。

舒淇身穿一襲彩虹色調的晚禮服與會，搭配如芒星般的鑽石項鍊、Serpenti系列鑽石手鐲，優雅迷人；安海瑟薇則身穿白色開高叉禮服搭配藍寶石項鍊，展現影后的氣勢與風采；劉亦菲則以一襲蘋果綠禮服搭配全套藍寶石項鍊，風華絕代。

安海瑟薇身穿白色開高叉禮服 搭配寶格麗珠寶，展現影后的氣勢與風采。（圖／BVLGARI提供）

劉亦菲身穿一襲蘋果綠禮服搭配寶格麗珠寶，風華絕代。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗重新修復羅馬戴克里先大浴場，發表Aetrerna系列珠寶。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗基金會 (Fondazione Bvlgari)近年來致力於羅馬戴克里先大浴場的古蹟修復工作，這座隱身於歷史之都的文化寶藏，是當今最美的古代建築遺跡之一，如今大浴場重新啟用，義大利文化部特別批准寶格麗在此舉辦Aetrerna系列作品的發布派對，可說饒富意義。

寶格麗Mosaic of Time時光馬賽克彩寶與鑽石項鍊。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗Aurea Chandra光芒閃耀 玫瑰金與鑽石項鍊。（圖／BVLGARI提供）

Aetrerna珠寶大秀在浴場中庭的露天泳池登場，這是經過長年修復工程後，重新向公眾開放，並由時尚女王Carine Roitfeld擔任秀導，Aetrerna在義大利語意指「永恆」，是寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri與腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani的攜手合作，透過500件珠寶、腕表、皮包配件和香水，綜合五感的奢華體驗，體現珠寶鑲嵌、製表、皮件和調香等羅馬傳統工藝的卓越藝術，向羅馬的永恆之美致敬。

寶格麗Tubogas Flower of Time 時光花卉祖母綠、紅碧璽與鑽石項鍊。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti 系列Aeterna靈蛇永恆鑽石項鍊。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗全球總裁Jean-Christoph Babin自豪地說：「這不僅是寶格麗140年歷史的輝煌之作，也可能是21世紀中，卓越超群的壯麗之作。」，其中他更推薦Serpenti Aeterna靈蛇永恆項鍊，是卓越巔峰之作，也是最能代表寶格麗的經典元素，「Serpenti由埃及豔后克麗奧佩脫拉 (Cleopatra)於西元前46年帶到羅馬，寶格麗家族設計為神秘腕表，Serpenti是過去數十年間最受歡迎的珠寶及腕表系列。」

寶格麗Fenice鳳凰頂級珠寶神秘腕表。（圖／BVLGARI提供）

寶格麗重新修復羅馬戴克里先大浴場，舞蹈家在浴場中庭表演雙人舞。（BVLGARI提供）

晚宴邀請編舞家Sadeck Berrabah和芭蕾舞家Eleonora Abbagnato演出雙人舞，國際知名歌手Elisa現場高歌，並由米其林主廚Massimiliano Alajmo負責掌杓。為慶祝大浴場重新開幕，寶格麗邀請荷蘭設計師Sabine Marcelis打造的大型藝術裝置「Vista Aeterna」，並捐贈予羅馬市，即起至6月15日於西班牙廣場展出。