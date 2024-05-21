50歲男神金城武出道至今已35年，憑藉精緻臉蛋及高挺身型深受粉絲喜愛，並曾與林志穎、吳奇隆、蘇有朋並稱「台灣四小天王」，但2017年拍攝完電影《風林火山》後，疑似返回日本隱居，近日就有網友在社群抱怨「金城武很難被人偶遇嗎」，沒想到釣出一票網友回應，金城武私下真面目也因此曝光。

金城武2017年與金馬影后周冬雨合作電影《喜歡‧你》，並從《風林火山》殺青後，就鮮少出現在螢光幕前，還傳出返回日本隱居的消息，對於生活相當低調的他，也不免引起網友好奇。

日前有網友在社群發文：「大家有發現金城武很難被人偶遇嗎？」，有網友表示傳聞金城武很宅，「只要有電玩，他就能宅在電腦前，足不出戶好一段時間，幾乎從沒聽過有人在街上偶遇過他」，還透露他選擇拍劇的條件是「不能沒電腦」、「不能沒網路」、「不能距離太遠」，讓原Po笑說：「嗯金城武說什麼都可以！」

網友怨金城武很難偶遇。（圖／中時資料照）

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「如果我說，曾經跟他一起連線玩Diablo，有人會信嗎」、「他之前回台灣時，還是會自己騎著摩托車去找昇哥，然後會很開心沒被認出來」、「他沒拍戲的時候都在打電動」，可見男神已是公認的超級宅男。

此外，也有網友透露曾見過本人，「我偶遇兩次，在民生社區，那好像是他當年公司地點，第三次在光啟社錄影，他很沈默，讓他簽名就是沒任何一句話」、「我曾經有遇過他，真的帥到不行」、「我小時候在夜店遇過一次，很近距離本人真的超帥」、「以前還偶爾會出沒在他自己投資的夜店，有一次碰到，穿著非常台灣人」。