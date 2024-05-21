新北市經發局今（21）日舉辦「企業聘用國際專才說明會」，聚焦「在台國際學生留用」及「在台外國人士聘用」兩大主軸，並邀請國家發展委員會、僑務委員會、勞動部、教育部、經濟部、移民署等中央部會及新北企業代表分享聘用國際專才的重要資訊，活動超過50名企業代表共襄盛舉，為產學合作創造新契機。

經發局副局長黃碧玉表示，北台灣工業總銷售額佔全國56.64％，中高階技術人才不僅是公司力的表現，更是城市力跟區域經濟力的展現。經發局去年攜手北台24所大專院校搭建「企業專才媒合平台」，除了作為串接中央各部會資源的重要角色，今年更掌握企業國際化趨勢，聚焦企業與在台國際人才間的雙向合作交流，創造產業轉型及向外拓展機會。

活動邀請「廣運機械工程股份有限公司」分享聘用國際專才的實務經驗，代表出席的自動化事業部總監陳佑任表示，響應政府新南向政策，公司目前已在越南河內設廠，今年6月也將在泰國曼谷設立子公司，耕耘東南亞市場就近服務客戶。在人才佈局方面，除了聘用當地專才，也招募大量東南亞國籍的在台人士，藉由新北市府提供的人才媒合平台，不僅輕鬆掌握相關法規與流程，更有效獲得更多優秀人才資源與管道。

經發局提醒，後續「企業專才媒合平台」將於今年9月舉辦「國際專才媒合大會」，針對已有海外投資企業或有國際人才需求的企業進行媒合，並廣邀大專院校的國際生、國際學生會團體及國際人士參加，誠摯邀請新北企業踴躍參加，共同把握聘用國際人才、發展國際市場的機會。