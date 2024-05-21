45歲天王周杰倫近期在大陸舉行「嘉年華」世界演唱會，一票難求。今（21）日傳出有一名男子想完成買票後，不幸離世的妹妹的心願，代替她去看周杰倫演唱會，提供相關死亡證明後，售票網站卻要求「需本人到場」，引發大批網友反彈，痛批「太不近人情了」。

據悉，一名王先生（化名）的妹妹買了6月1日周杰倫長沙演唱會門票，但妹妹卻在5月意外去世，王先生表示妹妹生前一直希望能去看周杰倫，因此他希望能替妹妹完成心願，因此向售票網站大麥申請更換觀演人。王先生依照對方要求提供妹妹的死亡、銷戶等證明，但最終卻依舊被拒絕，甚至被要求要由「妹妹本人前往」，讓他相當無奈。

事件延燒後，惹怒大批網友，相關話題甚至登上微博熱搜第一。隨後，大麥官方客服回應表示，無法更換觀演人，但可以提供相關死亡證明後，會有專員研究應如何退票，目前尚不清楚是全額退，還是部份退，以及會不會收取手續費。

售票網站回應，再次惹怒全網，網友紛紛痛批：「要求妹妹本人來？你確定？這是什麼無理要求」、「沒有一點人情味...」、「本來就覺得大麥搶票有很多貓膩，現在還來這麼一出？」、「人家不想退票，人家要換人去看，大麥怎麼聽不懂呢？」、「還要收手續費？大麥真是夠了」、「就不能稍微人性化一點」、「可能合理合法，但是不合情」、「下架大麥網」。