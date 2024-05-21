楊瑞芬指出，台灣的金融科技發展遠遠落後世界各國。截至2023年6月底，全球已有334家市值突破10億美元的金融科技獨角獸，而台灣是極少數一個獨角獸都沒有的國家，主因就在於政策未將金融科技的發展納入整體金融政策之中。

若要大刀闊斧改革現況，楊瑞芬提出五大建議，一是解決詐騙猖獗的問題，若產業受到詐騙污名化，會導致正派業者難以繼續經營；二是國家率先投資台灣金融科技產業，由於台灣目前缺少針對金融科技的專案投資，故建請比照其他國家，將金融科技列為國家未來5～10年的重點產業。

三是比照其他國家，立法推動開放銀行（Open Banking）法，在數位時代要讓資料能即時取得，方有助於數位產業發展，須有相關法令，讓金融科技業者在消費者授權下，安全即時地取得客戶資料，創造出全新的消費者價值；四是推出金融科技相關證照制度，以民間借貸為例，金管會向來以其非特許業務等為由，認為網路借貸平台不需取得任何執照，惟先進國如英、澳早已將P2P業者納管。

楊瑞芬認為，金管會應考慮為網路借貸平台及虛擬資產等業者訂定證照制度。至於其強度，可如專家提倡的「有限執照」制，就最低資本額、平台風險管理、消費者保護、資訊揭露、資金安全等面向設定合適門檻及規範，而非僅依現行指導原則、自律規範或洗錢防制框架管理。

五是設立「金融科技局」，參照英澳星韓印等國在總理或總統辧公室下，直接成立一級金融科技辧公室，主動協助產業，且排除各種法規或監管的限制。

中華金融科技產業促進會認為，金融科技如電子支付、P2P借貸及虛擬資產是世界各國全力發展的前瞻產業。不只美、日、星、澳、以色列等先進國家，印度印尼等開發中國家也將發展金融科技列為重要政策。台灣在金融科技創新領域的政策推動仍有努力的空間。