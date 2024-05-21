想出遊的念頭似乎沒有斷過，在進行夏日輕旅行前，記得帶些隨身小物，讓旅程更順暢。台隆手創館打造「旅遊好物專區」，推薦專屬於夏日的輕量好物，機型再縮小、功能不變，通通都是旅遊必備物品。

Innovator雙前開剎車行李箱24吋 (深海藍/沙丘米)，特價7664元。（台隆手創館提供／古明弘台北傳真）

手創館近期引進行李箱專業品牌Innovator至美麗華店及LaLaport台中大店，「24吋美型旅行箱」超適合周末輕旅行使用，質感深藍及沙丘米色現正熱銷中。「隨身掌型吹風機」多色可選，尺寸縮到最迷你，5分鐘吹整齊耳短髮不費力。美髮造型用的默默熱銷的隱賣王「ELECOM NOGI USB迷你離子夾」，使用行動電源即可快速導熱，筆型設計放入隨身包也不占空間。

日本UV CUT COOL護指防紫外線涼感袖套(黑色/深藍色)，售價580元。（台隆手創館提供／古明弘台北傳真）

夏天最怕紫外線傷害肌膚，騎乘YouBike或機車外出時，記得幫雙手套上「日本涼感袖套」，手掌內部挖空設計，方便手部使用。「KINYO手持風扇」時尚新色上架，三檔風速、超靜音出風，單鍵操控超便利。戶外輕旅行最害怕蚊蟲叮咬，「防蚊貼片」薄薄一片安心防護。近年超熱賣的「防曬噴霧」期間限定特價199元，距離肌膚15公分噴灑，每6小時加強防護。