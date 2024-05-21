立法院續審國會改革法案，朝野立委對峙。國民黨發言人楊智伃直言，立法院續審國會改革法案，民進黨宣稱要討論、要協商，但連自己所提修正動議的法條內容，都要抗議、反對，令人傻眼的行徑證明民進黨立委只想拖延議事、阻擾改革、製造紛爭，這應該才是民進黨總召柯建銘口中，真正的「站在國家對立面、破壞民主」。

楊智伃指出，國民黨重視國會改革需要結合各黨派的理性意見，認同民進黨版《立法院職權行使法》第22、23、26、28、31條，更符合國會監督精神，逐條審查時，國民黨同意按照民進黨團修正動議通過，民進黨立委卻在第一時間陷入呆滯後，再度高喊反黑箱、要求表決。

楊智伃表示，民進黨連自己提的案子都要抗議，連院長審查條文的宣讀都不認真，坐實民進黨就是「為反對而反對」、「為杯葛而杯葛」，沒帶腦袋進議場！根本是國會改革的阻擾手！

楊智伃強調，立法院議事表決也是民主程序的一環，但民進黨不認真、不用心，在立法院當起薪水小偷，不審條文、不協商、不表決，只會膝蓋式反應的「抗議」、「反對」、「散會」，法條內容都不願仔細審視，轉身就抹黑、造謠，這樣阻礙改革的民意代表，台灣人民還能容忍下去嗎？