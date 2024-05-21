「金閃閃長照劇團」巡迴金門各國中展演，讓青年學子更清楚認識長照服務之福利及管道。(圖／金門縣衛生局提供)

為宣導政府實施「長照2.0政策」擴大長期照顧服務項目，金門縣衛生局13位員工自組「金閃閃長照劇團」巡迴地區各國中展演，推動長照服務專線1966，以及包含照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善服務的「長照服務4包錢」之運用與申請方式，也期盼藉由劇場巡迴校園演出方式，讓青年學子更清楚認識長照服務之福利及管道。

據了解，「金閃閃長照劇團」是由金門縣衛生局的13位工作人員所組成，自2023年10月首發巡迴於金寧國中與金沙國中演出，今年也陸續於金城國中、金湖國中與烈嶼國中巡演；劇情為照顧失智症阿嬤與身心負荷兒女之生活實境，在里長、志工隊長及接受長照人員服務下，減輕照顧者壓力與生活環境的5場情節，宣導長照服務及長照服務專線1966。

衛生局表示，「金閃閃長照劇團」以話劇演出的長照服務宣導，是希望民眾了解1966長照服務專線及長照服務4包錢的申請管道，幫助自己與家人。在巡迴校園期間，看見師生們專注的看著每個情節，將長照服務潛移默化在師生的腦海裡；另於獎徵答期間的熱絡互動，讓參與的學生與教師們深入認識長照2.0政策，也正是劇團成立及巡迴校園的最大目的。

衛生局說明，長照服務4包錢所指的第1包「照顧及專業服務」，其照顧服務包含居家服務、日間照顧、家庭托顧等；專業服務則是由醫事人員到宅指導復能及護理等服務。

第2包的「喘息服務」，則包含有居家式、社區式及24小時機構式，是為讓家庭照顧者能獲得安心休息。

第3包「輔具及居家無障礙環境改善服務」，為每3年補助4萬元協助無障礙環境改善，並請專業人員到宅評估，提供輔具選用建議與無障礙環境改善服務諮詢。

第4包的「交通接送服務」則提供長照交通接送車，協助失能者住家往返醫療院所就醫、復健之使用。

此外，有鑑於失智人口逐年攀升，「金閃閃長照劇團」亦安排橋段，當遇到疑似失智症者，如何運用「看、問、留、撥」等4步驟，協助失智者返家；在金門由衛生福利部金門醫院承接地區失智共照中心服務，提供民眾有關失智症諮詢及協助門診安排，進行失智症確診及鑑定。

衛生局強調，地區五鄉鎮皆設有失智服務據點，家中如有失智症者照顧相關問題或困擾，可以就近向失智服務據點詢問、諮詢，並鼓勵家屬陪伴失智症者到金門醫院失智共照中心，做進一步的諮詢就診服務。

衛生局提醒，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)失能者、領有身心障礙證明之失能者及50歲以上失智症者，若有長照照顧及專業服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務、交通接送服務等需求，皆可於星期一至星期五早上08：30-12：00、下午13：30-17：30，撥打1966長照專線諮詢及申請。