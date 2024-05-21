56歲歌壇天后那英近來在大陸相當活躍，除了參加歌唱節目《歌手2024》，還成為推理實境秀《萌探2024》的常駐嘉賓，最近卻驚傳在錄影過程中不慎重摔，節目組並未暫停錄製反而持續拍攝，掀起眾怒。對此，今（21日）那英也在直播中高EQ回應此事。

近日那英參加《萌探2024》錄製，卻意外在奔跑過程中遭向佐從後方撲倒，疼痛到一度無法起身，立刻被工作人員團團包圍，不過卻不是關心狀況，而是扛著攝影機繼續拍攝，其他藝人為了完成節目任務，也拿著相機對那英說：「給妳拍張美的好嗎」。

而在另段影片中，只見那英被向佐扶起來，拍拍裙子確認沒有不適後繼續錄影，敬業態度讓眾人相當欽佩。不過對於工作人員沒有中斷錄影，即使有在第一時間關心那英身體狀況，依舊引發微博網友怒罵，甚至衝上熱搜：「那英快60歲了，請注意一下年紀問題，老年人真的禁不起摔」、「連最基本的藝人安全都保證不了，這些節目還能存在嗎」。

稍早，那英也在直播中大氣回應此事：「沒事兒，都是在玩遊戲，和向佐都摔了」，引發大批粉絲心疼留言：「總結那英人真不錯」、「英子，你真的，永遠這麼好，你给我保護好自己」、「那姐你可是天后，能不能偶爾耍耍大牌」、「那姐沒事就好，期待週五的歌手」。