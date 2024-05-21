世界上第一架升力體商業太空船「逐夢者」(Dream Chaser)，已抵達佛羅裡達州甘迺迪太空基地(Kennedy Space Center)，將在那裡最大的太空載具環境實驗室，進行最後的測試，一切就緒後，今年稍後就有望安裝在火箭頂端，飛往國際太空站（ISS）。

目前運補國際太空站的太空船有許多種，包括SpaceX的「飛龍號」(SpaceX Dragon )，、諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)的天鵝座號(Cygnus)、俄羅斯的聯合號等等。不過現在又有新的太空船將要加入。由內華達山脈( Sierra Nevada Corporation ) 的逐夢者太空梭，也要爭近地軌道商業補給，值得期待。

測試中的逐夢者太空船，目前僅有貨運型，所以不載人，沒有窗戶。(圖/Sierra Space Corporation)

首艘逐夢者太空梭名為「堅韌」(Tenacity)，於 5 月 18 日抵達甘迺迪中心，將進行各種嚴格的測試，以模擬發射過程與重返地球大氣層期間所經歷的振動，不會造成結構問題。在振動測試通過後，太空梭將送往NASA 的太空環境模擬設施，暴露在-100度到150度的極端環境，這也是太空的日照面與背光面溫度。

Dream Chaser Spaceplane CRS-2 Mission Profile

逐夢者太空梭是一架「升力體」(lifting body)太空飛機，全長9公尺，寬4.6公尺，艙內空間可容納3. 5噸的物資。獨特的升力體與機翼設計，使它返回時並不需要降落傘，而是與飛機一樣滑翔後著陸於跑道上。

未來，這架太空梭將搭乘聯合發射聯盟(ULA)的火神式火箭，從41號發射台升空，並將向軌道實驗室運送3. 5噸的貨物，同時測試太空梭的性能。當逐夢者堅韌號接近太空站時，它將進行一系列演示，以實驗姿態控制、平移機動和停止能力。

在完成機動測試後，太空站裡的太空人將使用「加拿大2號」(Canadarm2)機械手臂，抓住太空梭，將其接往連接埠，再開啟密封艙門取出補給品。 預計在軌道實驗室停留約 45 天後，太空梭離開太空站，衝入大氣層，返回甘迺迪太空基地著名的長跑道上。