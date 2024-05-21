立法院今下午繼續處理藍白國會改革相關法案，民進黨不斷舉牌要求退回重審、散會、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜依然延續舉手表決的作法，逐條表決，國民黨團也提出延長開會時間到今天午夜12時止。而場外抗議群眾也越來越多，立法院也於5點起陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出，而主辦單位也在現場宣布人數突破萬人，人潮現已蔓延中山南路、逐漸擴展至濟南路，且陸續有新的人潮正從車站湧進。

從民進黨立委黃捷臉書粉專中的空拍圖中可以看到，民眾已經填滿青島東路，現在就連中山南路、濟南路也都出現抗議群眾，人潮逐漸增加。而主辦方稍早也表示，因為人潮太多，因此青島東路目前可能只出不進，呼籲民眾可以往孝東路或濟南路的另一個現場。

而立法院總務處也發出公告，為因應113年5月21日民眾於本院周邊進行集會活動，本院於5月21日17：00起，陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出，封閉期間人員及車輛禁止出入通道如下（封閉期間人員進出依現場情形機動開放）：

第一、中山南路大門口：自5月21日（星期二）17：00起封閉車輛及人員進出。

第二、其餘本院出入口依現場情形機動封閉。封閉期間欲進出院區之人員，請由中山南路大門口以外之出入口出入，各封閉出入口依集會活動結束現場狀況恢復人車正常通行。

本次集會活動期間,敬請本院職工（含委員助理）、各部會官員及媒體工作人員，依規定申請及配戴識別證進入院區；相關門禁管制措施俟該集會活動結束及清除現場阻材後再行開放。