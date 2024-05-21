賴清德總統520就職，台中市長盧秀燕特地北上觀禮，民進黨台中市議員江肇國21日於議會總質詢問及觀禮感想，以及對前總統蔡英文執政感受？盧秀燕表示「沒有功勞也有苦勞」；江數次追問，8年任期都沒有功勞只有苦勞嗎？盧則說，該句意思是每個人評價不同，但起碼很辛苦，應表達感謝，更說「有苦勞也是一種肯定」。

賴清德就職典禮，盧秀燕20日上午特地向議會請假北上觀禮，江肇國21日於議會市政總質詢詢問盧秀燕觀禮的看法，以及對蔡英文施政8年的評價？盧秀燕以「沒有功勞也有苦勞」回應並表示，任何政治人物都想做好，沒有人想做壞，過去8年每個人評價各有不同，即便沒有功勞也有苦勞，她對所有卸任者都予以感謝。

江追問盧，所以不認為蔡總統過去8年有功勞，充其量是苦勞嗎？盧則說，每個人評價不同，不予評論，她一樣認為「沒有功勞也有苦勞」應給予感謝；江又追問「盧市長的字面上意思是沒有功勞？」盧則說，議員這樣好像在設圈套要人一定要怎麼答，盧並強調，每個人的中文解釋不同，「沒有功勞也有苦勞」意思並非沒有功勞，而是指評價不同但起碼很辛苦。

雙方數度釐清語句意義，江肇國並認為盧不願給蔡總統正面的肯定，盧則說「我果然說你不懂我的意思」，一定是她口齒不清，並4度重申，沒有功勞也有苦勞是指外界要怎麼評論，每個人有自由，但起碼蔡總統很辛苦應感謝，並說「有苦勞也是一種肯定」。

江也問及盧對於新行政團隊的期待？盧表示，新手上路就給予福和空間，因為新手上路還無表現，現在評論還太早，因此尚無可評論，期待也要等團隊做了再說，因為很多東西應看真正執行的狀況，現在就是給予空間與祝福。