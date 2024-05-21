疑似有詐騙集團以「長髮哥」名義到處討錢，讓他急忙喊話目前不缺醫藥費。（圖／翻攝自長髮哥IG）

今（21）日上午台中捷運發生一起隨機砍人事件，洪姓男子攜帶3把刀上車後對其他乘客發動攻擊，被民眾聯手壓制，奮勇出手的「長髮哥」許男經過手術後已沒有大礙，但卻疑似收到有不肖人士打著他的名號募集醫藥費的消息，讓他急忙喊話「那都是詐騙」。

20歲洪姓男子今日攜帶3把刀子搭乘台中捷運，並在該班車第2車廂向其他乘客發動攻擊，導致2人受傷，而27歲長髮哥雖然受到傷害，但仍努力與洪男周旋，其他乘客見狀也紛紛上前給予幫助，最後集眾人之力一同壓制洪男。

長髮哥臉上有約8公分的撕裂傷，初步檢查雖然沒有傷到神經，但為避免留下明顯傷疤仍由專業醫療美容醫師協助進行手術，事後他在IG透露已經出手術室了，「生命沒有危險，訊息有點多我休息一陣子再慢慢回，感謝大家」。

不過，勇於出手的長髮哥疑似被詐騙集團盯上，以他的名義到處發送缺少醫藥費的訊息，讓本人稍早再度透過IG喊話，強調「我目前沒有急缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要隨便亂匯錢、轉帳，那都是詐騙啊啊啊啊！」

此外，事件發生後台中市長盧秀燕緊急趕赴醫院探視傷者，除了致贈慰問金外，也強調中捷將全權負擔醫療費用。