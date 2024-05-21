桃園鐵路地下化去年8月定調南延1.2公里，但平鎮站址引發地方角力，議員陳韋曄不滿副閣揆鄭文燦曾戲稱若設東周鋼鐵廠形同「田中站」，為市長張善政抱屈，稱張市府頻幫前朝收爛攤，樂見將站點南移，改於老街溪旁設站，期待打造成桃園平鎮區的大眾運輸轉乘中心。

陳韋曄說，平鎮是第三多人口數的區域，又是火車經過卻沒有設站的地方，桃園非常仰賴「鐵路運輸」，在平鎮設站顯然是當務之急，一直以來他也力推設置足夠腹地的「大車站」，在交通運量、都市發展和經濟發展才能達到最大效益。

陳韋曄爬梳歷史指出，東周鋼鐵廠是過去縣府時代推鐵路高架化時研擬的平鎮站址，且經過2次可行性評估，直到鄭文燦上任後改地下化，因上升坡度問題改選在新富一街設「平鎮車站」，但道路寬度僅12公尺，周邊道路更狹窄，也因腹地不足限制「平鎮車站」未來發展的潛力，因此他和立委呂玉玲大聲疾呼力阻。

「鄭文燦一直丟問題，張善政一直在收爛攤子！」陳韋曄不滿表示，從亞洲矽谷、桃科爭議，再到桃園鐵路地下化南移和平鎮設站問題，鄭文燦一直製造問題，豈料卻有議員拿鄭文燦的酸言酸語來質詢，稱東周鋼鐵廠四周都稻田是「田中站」，甚至質疑在炒地皮，根本是刻意引導帶風向。

陳韋曄說，桃園鐵路地下化南端出土點確定南移後，不再有坡度爬升限制，4月他就和捷運局會勘，他強調將平鎮站點南移，改於老街溪旁設站是張善政和呂玉玲、議員舒翠玲以吉他等討論研商出來的結果，他樂見把車站「站體」做大，擴大車站發展的「腹地」，更與未來的「捷運橘線」結合，讓山仔頂、龍潭的通勤民眾，都來到平鎮車站搭火車，帶動周邊地區的商業活動。

陳韋曄也提醒捷運工程局提前開始評估台鐵平鎮車站和捷運橘線「共站不共構」，縮短旅客轉乘動線，都發局也要展開平鎮高中南側農業區整體開發計畫，更藉2計畫將捷運橘線路線微調「截彎取直」，並在整開案中留設「綠帶隔離」，就能大幅降低軌道噪音對周邊的影響，他也呼籲預留第二階段捷運路網「宋屋楊梅線」設站空間，建構「共站轉乘」的三鐵交會車站，打造平鎮區大眾運輸轉乘中心，強調平鎮車站是平鎮鄉親的期待，呼籲張善政好好做、趕緊做。

張善政表示，台鐵將平鎮車站定位為通勤車站，其站址過去受限於鐵路地下化坡度影響出土地點，市府考量原選定的新富一街道路狹窄，在中央確定鐵路出土地點南移1.2公里調整後，也認為要將平鎮站點南移，改於老街溪旁設站，靠近未來捷運橘線，也具有更大腹地及發展潛力，待平鎮車站新址定案後，將有足夠腹地推動。

捷運工程局長劉慶豐說，平鎮車站及捷運橘線會以共站不共構的方式設計，縮短轉乘距離，已與都發局共同研議捷運橘線繞行整開區綠帶，降低軌道噪音對周邊的影響。