康橋秀岡校區交通車今（21）日晚間近6時，行經北市信義快速道路文山隧道內，不明原因打滑，校車碰撞隧道內牆壁，造成2名學生受傷，警消將傷者送至台北醫學院就醫。新北市教育局立即啟動校安回報，由於該校2個月內已經連續發生2起交通車重大事故，教育局嚴斥校方未積極改善學生交通接駁安全，不排除處以停招處分。

教育局表示，晚間接獲通報，今晚間近6時，台北市信義快速道路文山隧道往北市信義區方向，康橋校車疑似打滑失控，擦撞隧道壁意外，確認為康橋中學校車，接送學生放學返家。

經初步了解，車上共有8學生、1名駕駛，意外現場緊急疏散無人受困，目前獲報傷者共2名受傷，1人手部受傷，1人鼻子撞傷，於北醫就醫，皆意識清醒，其餘6名學生安全無礙。

教育局及學校人員均已前往現場及醫院確認，並派遣車輛到現場接駁學生，後續包括校車發生意外原因及詳細狀況待進一步了解釐清回報。並啟動校安回報，同時持續適時提供必要協助。

教育局嚴斥，該校2個月內連續發生2起交通車重大事故，校方未積極改善學生交通接駁安全，要求校方提出完整說明及改善措施，教育局也將加強稽查，後續將依據《私立學校法》第55條規定最重不排除處以停招處分。

教育局強調學生安全為第一優先，絕不容許存在模糊空間，教育局將全面加強交通車安全稽查，同時持續宣導各校注意交通車相關規範，確保學生安全。