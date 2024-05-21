立法院今天續審國會改革法案，民進黨立委林俊憲今表示，藐視國會感覺很遙遠嗎？「2300萬人，保證人人有獎，大家都有機會罰到破產。」

林俊憲今天在臉書發文指出，藐視國會感覺很遙遠嗎？因為藍白都說是為了要監督政府？那好，晚一點要進行到47、48條表決了，注意看，2300萬人，保證人人有獎，大家都有機會罰到破產。

林俊憲說，藍白版《立法院職權行使法》再修正動議第48條第2項：「法人、人民團體或社會有關係人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。」

林說，講直接一點，全國6萬個人民團體、78萬間公司，立法院要什麼資料就得交出來，管你什麼財報還是營業機密，傅總召跟國昌老師面前還敢有秘密嗎？不交？那就罰到破產為止。

他說，什麼？你不是公司負責人或人民團體成員？沒關係，總有一款適合你。看到「社會有關係人員」了嗎？

林俊憲指出，「天啊這根本就是你！解釋空間無限的霸王條款，終於把2300萬人都包牌包進來，人人有獎。」這種條款，還相信是在「監督政府」嗎？很抱歉，被「督」的其實是你！