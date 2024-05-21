遊覽車國道上拋錨，乘客竟在路肩行走。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道三號北上57.9公里處，今天下午5時22分，一輛某校的學生專車，因為車輛發生拋錨停靠在路肩，30多名學生竟然在下車後，沿著路肩持續北上大縱走，國道車輛行經車速飛快，行駛在外側的駕駛也看傻眼紛紛閃避，國道警方晚間解釋，因為司機與學生溝通不良，才讓他們產生誤會在路肩行走，故障排除後大家也回到車上駕駛並將車輛駛離。

國道警方晚間表示，今日傍晚5時22分許，在國道3號北向57公里大溪路段通報輔助車道有故障車，經查證為某校學生專車，電話聯繫該車公司黃姓負責人表示，該車張姓駕駛自述行經該路段時，車輛因不明原因故障才停放路肩，為了避免二次事故，請車上乘客先下車至車輛前方或草叢等安全處所等候，但因駕駛人本身有疾病，產生與乘客溝通不良，引發大家誤會而向前行走。在車輛故障排除後，也重新將乘客引導回車內並駛離，本案後續將通知相關人員到案說明。

國道警方說，呼籲用路人應遵守交通規則，依高速公路及快速公路交通管制規則第 22 條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。