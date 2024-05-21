台中捷運今(21日)驚傳隨機傷人事件，一名疑患思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，消息傳出震驚社會，令大眾想起當年鄭捷北捷行兇案。該洪嫌也被起底政治立場鮮明，臉書曾發文挺台獨、罷韓等，引發討論。由於洪嫌在奪刀過程中也受傷，不料竟有綠媒粉專小編稱「希望給予足夠關心與安全感，這個陰影一定不小」、「好好休養」，引發網友砲轟：「自己人」、「哥布林挺哥布林錯了嗎」、「好好休養再去砍人嗎？」不過該媒體粉專在隨後就發文鄭重道歉，解釋是小編一時疏忽，將嫌犯誤認為受傷民眾。

隨機砍人案發生在今日上午約11點20分的台中捷運，車廂內當場有3名乘客受傷，其中2人傷勢嚴重，都需進行清創縫合。洪男則是右手大拇指受有撕裂傷、傷及韌帶，警詢後被送往醫院縫合。該洪嫌隨後也被起底，曾在臉書發表許多政治立場鮮明的言論，其中包括台獨、罷韓等概念。

不料，有不少網友發現，竟有綠媒的臉書粉專小編轉貼此新聞時，竟發文稱「希望給予足夠關心與安全感，這個陰影一定不小」，還在留言區補一句「好好休養＞＜」，引發網友炸鍋砲轟。PTT八卦板有網友截圖直呼「這也是蠻誇張的！剛剛看貼文還在，現在刪文了。該說不意外嗎？」

鄉民表示「他到底在講什麼...」、「三小」、「反串？還是有內鬼？」、「自己人」、「帳號被盜？」、「黨的自己人關心一下」、「哇啊，不小心真情流露？」、「台獨青年肯定要支持Der」、「哥布林媒體挺哥布林錯了嗎？」、「吱己人，一定要關心一下」、「綠媒還想護航殺人未遂，真是可怕」、「好好休養再去砍人嗎？」、「應該是搞錯人，蠻智障的」、「覺青相挺真暖」、「扯，毛骨悚然！」

三立新聞臉書粉專在當日晚間就發文說明，「很抱歉，小編在此鄭重道歉，因為一時疏忽，誤把嫌犯新聞當成受傷的民眾，請大家唾棄小編，小編去罰跪！跪⋯⋯⋯⋯鄭重宣示反對暴力，願所有傷者早日康復」。