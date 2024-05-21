搶年輕新家庭的寵物商機， 新光三越台北信義新天地A11今年領先全台百貨，打造潮流毛孩專區。（新光三越提供）

據農業部推估，台灣一年寵物商機高達數百億元，全台狗、貓登記數量已超越15歲以下孩童數，年輕Z世代更是未來最有潛力的飼主，百貨也提前嗅到商機，搶先大開毛孩專屬購物區，不僅有服飾、食品用品，還有烘毛機、寵物空氣清淨機、撿大便萬用神器等都相當熱門。

新光三越台北信義新天地A11「漾市場」，今年領先全台打造專屬於毛孩的購物專區，從食品、用具及服飾都能一站購足，「CAMPET」專營毛孩的潮流穿搭配件，是MIT環保綠時尚寵物時裝，還有獨家設計毛孩5秒穿脫的機能服；「HOMERUNPET霍曼智能」是全台人氣智能寵物家居，烘毛機相當熱銷，還有進口寵物用品食品「MURMUR TALK毛毛頭俱樂部」，有專為毛孩調理的健康食材，未來更將推出寵物推車租借服務。

新光三越指出，目前A11店內4月改裝後，全新增加3家寵物品牌，已帶動B2來客成長近2成，顧客多購買裝飾性的商品及小零食，包含服飾、玩具，尤其導入寵物專屬的3C品牌，顧客詢問度高。預計將在5月31日至6月2日在A11舉辦夏日萌寵派對，推出寵物用品暨體驗活動展售，6月1日還有「貓咪趣味選美大賽」。

SOGO忠孝館PET PARADISE，主要以狗狗服飾及睡墊、睡窩為主。（SOGO提供）

SOGO天母店LG PuriCare 360°空氣清淨機—寵物功能增加版二代旗艦款，特價3萬9800元。（SOGO提供）

SOGO天母店PHILIPS寵物抗敏空氣清淨機AC3681，特價1萬5990元。（SOGO提供）

SOGO台北店觀察，目前寵物商品專櫃還是以大型街邊店為主，而SOGO忠孝館也掌握萌寵商機，目前設置的寵物專櫃「PET PARADISE」年度業績可破千萬元，客單價平均在3000元左右，該櫃主要以狗狗服飾及睡墊、睡窩為主，近來因氣候炎熱，新興商品為夏季涼感服飾及睡墊；而SOGO天母店也推薦LG、PHILIPS寵物空氣清淨機，銷售量較去年同期成長1倍。

另因養寵物家庭愈來愈多，將開幕的東區大巨蛋「遠東Garden City」購物中心首波14家餐廳中，也特別規劃4家寵物友善餐廳：武藏野森珈琲Diner、螢火部落、TOK 盡興食光、PRESERVE，提供顧客與毛小孩更多去處。

微風精品線上BREEZEONLINE近半年開始引進寵物用品，目前品項超過50樣，主要為清潔用品、居家用品座墊、玩具及服飾等，適用於狗狗的品項較多，銷售表現相對較佳。在購買品項方面，消費者購買以配件為主，例如頭套、牽引繩等，占該類別消費金額超過60%，其餘則為玩具、清潔、包袋等商品，近期將迎來炎熱夏季、梅雨季，也預估寵物雨衣、寵物涼感坐墊等關鍵字搜尋量將大幅提升，該類別相關商品持續新增中。

此外，BREEZEONLINE也觀察到，這幾年如兔子、刺蝟等特殊寵物市場需求也漸擴大，未來將引進相關品項。

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