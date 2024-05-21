女星李翊君出道近40年，唱紅許多經典歌曲，包含〈風中的承諾〉、〈諾言〉、〈雨蝶〉等，近日大陸網紅郭有才就因翻唱〈諾言〉爆紅，不僅讓他單場直播收入破100萬人民幣（約新台幣450萬元），還傳出有經紀公司花5000萬人民幣（約新台幣2.2億元）簽下他，平時在街上擺攤賣燒烤的他，更因直播帶來人流，順勢帶動當地觀光。

25歲的郭有才原本是位晚上擺攤賣燒烤、白天直播的打工人，但他日前因直播唱歌爆紅，粉絲數以每秒1000人在飆漲，，10天就漲粉近千萬，甚至因此接到菏澤文旅局邀約，讓當地日旅客突破30萬，14日車站接待旅客更高達98 萬人次。

郭有才因翻唱李翊君〈諾言〉爆紅。（圖／微博 廈禾路股添樂）

根據陸媒《娛樂資本論》報導，郭有才早期以搞笑短片聞名，熱愛音樂的他2022年才開始直播唱歌，雖然曾差點走紅，但名氣一直沒有起色，直到今年以一身復古裝扮，站在早已停駛的菏澤南站前演唱，才漸漸吸引網友的注意，尤其唱到李翊君的〈諾言〉，讓不少網友紛紛喚起過去的記憶，「他唱的不是歌，是我們的人生」。

此外，有部落客分析，爆紅後的郭有才單場直播收入在100萬人民幣（約新台幣450萬元）以上，還有知情人士透露，最近有當地網紅經紀公司想簽約郭有才，簽約費更高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億元），不少粉絲都期待他未來的發展。