有些人天生是做生意的料，能在商場成為佼佼者，《搜狐網》 盤點12星座，其中3星座最有經商潛質，他們野心勃勃，頭腦聰明能力強，能精準掌握商機，只要願意投入經營事業，往往能名利雙收，成為掌握財富的人。

▌天蠍座

眾所皆知，天蠍是神秘一族，很多人跟他們打交道，都會有摸不清楚的感覺，他們十分聰明，一方面知道和對方保持適度距離，另一方面，他們會隱藏真實想法，私下做長遠計畫，他們是很有野心的人，設定目標就會全力以赴，另外，天蠍冷靜又睿智，清楚知道市場的需求，腦筋靈活又有不少創新點子，簡直是為商業而生，只要他們樂意，在商場便能占有一席之地，更能名利雙收，成功擠進商業富人排行榜。

▌摩羯座

摩羯就是從商的料，眼光看得長遠，一旦掌握基礎原則，就會進攻實用的投資，不瞄準風險大的短期投機市場，只投入穩健的長期市場，雖然常因計畫追求完美而慢人一步，錯失很多賺取暴利的機會，但摩羯有目標、有衝勁，不怕不成功，而且對於陌生的商業項目，只要聽過了就會拚命做功課，甚至很快成為這方面行家，這樣的優秀素質恰恰是經商不可或缺的成功關鍵。

▌水瓶座

水瓶具有「預測」能力，能跳出自我的束縛和一般見識，更重要的是，他們隨時都在動腦筋，似乎大腦從不休息，工作上很會利用身邊資源，無論是人際關係還是經濟資源，都能合理運用到自己身上，他們的聰明才智從來不會顯現出來，但是一遇到合適機遇，就會一舉成名。

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