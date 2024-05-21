致命班機！新航死亡亂流驚悚瞬間！ 空姐拋飛撞艙頂 乘客尖叫祈禱

泰國多家媒體報導，新加坡航空（Singapore Airlines）一架班機今天（21日）從倫敦飛往新加坡途中遭遇惡劣天候緊急降落泰國曼谷，路透社報導，機上229人，至少1死30傷。中國大陸央視引述泰國媒體報導，死者已增至2人，本報訪問不具名在職機師和退休機師的看法指出，可能是於用餐時間遇到亂流。另外，瞬間驟降6000英呎「非常嚴重」也有可能是因為遭遇發動機結冰，失去動力。

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46 pic.twitter.com/YEK6CwvJPu — Andrew Darwis (@adarwis) May 21, 2024

不具名現役機師說明，飛航過程之中，機師一般都能在遇到亂流前就掌握氣流狀況訊息，並且儘速以廣播通知乘客回座繫上安全帶，但這次事件有可能是機師小看了亂流狀況，再加上當時可能正值用餐時間，很多人並不會繫上安全帶，才會造成多人受傷。然而若是晴空亂流就無法預測。

另一名不具名退休機師指出，可能是遇到亂流，但是高度驟降6000英呎非常嚴重，考慮到當前東南亞地區，一直到廣東、廣西地區水氣旺盛，可能遭遇發動機結冰的情況，此時結冰警告燈會亮，必須人為介入，手動致動防冰／除冰系統，由於發動機結冰時動力會逐漸下降，機師都有時間做準備，考慮到新加坡航空紀律非常好，因此很可能結冰發生的非常快，導致機長、副機長來不及反應。

曾任職國籍航空機師的台北市議員張志豪表示，飛行途中機師可透過氣象圖或氣象雷達得知航路前方的異常天氣如雷暴雨或積雨雲，一般處置會選擇繞道，或是通知客艙乘客繫上安全帶通過。以新航客機的飛行高度來看，遇到強烈熱對流天氣影響，造成亂流的情況比較少見。

張志豪指出，飛行中機師無法預期的亂流有2種，一種為噴射氣流，常見熱區為日本航線與北極空域。客機通過噴射氣流區域時，容易引發無預期的大亂流，不過在新航客機遭遇亂流的空域，並非噴射氣流熱區。

另一種無法預期亂流為「晴空亂流」，這種情況肉眼無法觀察到，天氣雷達也無法偵測，極為容易造成空服員與沒有繫上安全帶的乘客受傷。張志豪研判，新航客機極有可能是遇到晴空亂流，造成這麼嚴重的傷亡。

1997年美國聯合航空從日本東京成田飛往夏威夷班機，在飛行途中遭遇晴空亂流，造成客機瞬間急降30幾米，造成1名乘客死亡，上百人受傷。2019年，虎航從北海道函館飛回桃園的客機，在九州上空遭遇晴空亂流，造成2名空服員遭拋飛，撞擊客艙天花板導致骨折，落地後緊急送醫。