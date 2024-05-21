同時，合庫金控首席經濟學家徐千婷回覆法人提問時表示，除了預期聯準會最快9月降息；由於台灣通膨已見緩和，預期央行6月應該不會進一步升息。

合庫金控2024年第1季線上法人說明會由金控總經理陳美足主持。合庫金2024年第1季自結稅後合併淨利為53.80億元，年增6.81％，總資產4兆9,266億元，較去年同期成長6.40％。每股盈餘0.36元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.63％及0.44％。

集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益挹注帶動獲利成長，稅後淨利為49.45億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長4.36％及6.18％，存放比72.50％，逾放比率0.19％及備抵呆帳覆蓋率613.99％，資產品質穩健。

合庫銀行辦理六大核心戰略產業放款截至2024年第一季的放款餘額逾6,900億元，排名居承貸銀行第二名。合庫銀表示，2024年1到4月合庫銀購置住宅新承作撥款金額約615億元，年增68％ ，主要是因為去年1月平均地權條例通過，基期較低，加上今年有新青安房貸的挹注。

合庫銀指出，今年房市跟去年同期比較起來較為熱絡，根據內政部統計，今年第一季建物買賣移轉棟數8.1萬棟，年增26.56％，主因去年基期較低；展望今年第三季房市，全球景氣還是受到通膨緩降、高利率以及美中對峙、地緣政治，以及美國選舉的干擾因素而存在不確定性，雖然國內景氣回溫，但央行穩定房市管控持續發酵，加上建材價格及薪資成本依舊居高不下，因此房市也仍有不確定因素。不過，新青安房貸推升市場自住買盤的剛性需求，同時先前建案的完工陸續交屋，預估2024年第三季國內的房市能夠維持一定的動能，成交量預估穩定發展，成交價因受通膨及建築成本的上升，而呈現緩升。

受到第一季房貸業務成長影響，合庫人壽房貸壽險業務第一季也成長了三倍，由於預期房市將會是「量穩、價緩升」的態勢，合庫對於房貸壽險業務等相關也樂觀看待。