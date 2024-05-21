「世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）21日發布2024年版「旅遊競爭力報告」（Travel and Tourism Competitiveness Report），全球排名第一的是美國，第二名是西班牙。日本排全球第三，以自然和文化資源、交通基礎設施獲得好評，在亞太地區居首。

據共同社報導，日本衡量遺跡和娛樂資源利用的「文化資源」排在第二、體現公路和鐵路網充實度的「地面和港口基礎設施」排在第四，評價較高。把大企業和著名大學的積累作為指標的「非休閒資源」也表現不俗。另一方面，「價格競爭力」和「觀光服務與基礎設施」則評價比較低。

全球排名第四的是法國、第五是澳大利亞。亞太地區排名靠前的還有中國第八、新加坡第13、韓國第14位。

該榜單以全球119個國家為對象，上次的2021年版日本居榜首，但據悉評估標準與此次不同，因此無法簡單比較。