今(21)日上午11時許，台中捷運第2車廂內發生隨機殺人事件，有位20歲洪姓男子疑攜帶3把刀，不明原因在車廂內砍、殺搭捷運的民眾，甚至，有民眾的臉部全是血，警方獲報到場後，將洪嫌制伏也把2名受傷民眾送醫救治；對此，有網友發現洪男的社群上的發文，常PO出政治相關文章，也曾公開支持香港抗議運動、台灣獨立，以及罷免前高雄市長韓國瑜等訊息。

「PTT」上有網友指出洪男的政治傾向，並且從洪男平常在社群上發文可見，洪男曾發過「救香港！爭自由」、「非韓不投，罷起來」、「我主張台灣獨立」、「光復高雄」、「台灣不能輸」等內容；對此，網友則表示「他(洪男)還特意挑在鄭捷犯案十週年的今天，說是巧合我是完全不相信，真的要砍人，為何不挑在家裡附近的高捷就好了？太多令人匪夷所思的地方了」。

引起不少網友回應表示，「特地北上台中犯案是真的奇怪」、「應該會直接跑到附近捷運甚至路上亂砍吧」、「但他還能提前一晚上台中，明顯就預謀...」、「政治腦真的可怕，聊天一定會歪過去」、「細思極恐」、「政治中毒的人都很偏激」、「被台中人痛扁」、「不管哪顏色會想發點政治新聞還算正常，但一直發一直發一直發，這種人還是遠離好了」。

據洪男親友也表示，洪男長期熱衷政治，又對廢死議題相當關注，疑似刻意選在總統上任第二天犯案，目的就是要引起社會關注，對此警方不願證實。

回顧此案，台中捷運今(21)日上午11時29分許，第二節車廂發生一起隨機殺人事件，一名20歲洪姓男子疑持3把刀在捷運車廂內對搭車民眾揮刀、砍殺，並造成一名許姓乘客臉部全都是血，還有一名17歲少年遭砍殺，最後洪男遭眾人壓制住後，警方到場也將洪男逮捕，並且與其他2傷者送林新醫院救治。