中國地方政府將收購滯銷房產，做為廉價公租房。

根據《路透》公佈最新的調查顯示，由於房地產投資和銷售惡化，今年中國房價的下跌速度將會加快，估計跌幅高達5%，遠較今年2月份的調查結果更高。這項結果提醒中國財經決策官員，為了提振飽受衝擊的房地產市場，必須在房地產與相關金融政策上做出更大的努力。

《路透》的調查顯示，中國大陸2024年新房價格下降幅度將高達5.0%，而在今年2月之前的調查則顯示預估價格下滑幅度是0.9%，2月份當月調查則預估上揚0.5%，同時還顯示2025年房地產價格可能會持平。

這項調查於5月10日至5月17日進行，可能只有少部分受調查對象把周五中國政府宣布的支持房地產措施列入考量。

報導指出，北京在新宣布的政策中承諾將提供高達1兆元人民幣( 約合台幣4.26兆元)的資金用於購房貸款，並簡化抵押貸款規定。此外，新政策也鼓勵地方政府收購部份房產轉作公租房。許多分析師認為，這是多年來中國大陸為扭轉房地產市場頹勢所採取最強有力的措施。

然而，關於最新措施仍有不少疑問，尤其是政策是否能落實以及地方政府要如何協助清理數總值高達數兆元的滯銷庫存。

報導說，自2021年大陸房地產市場陷入危機以來，中共推出了一波又一波的政策支持措施來提振樓市需求，但收效甚微。

調查顯示，2024年房地產銷售可能萎縮10.0%，萎縮幅度高於先前調查預測的 5.0%，而房地產投資下滑幅度預計將從先前調查的6.1%擴大至10.0%。

惠譽博華信用評級公司高級分析師王興平表示：「短期內中國仍很可能出台更多刺激房地產銷售的政策，這將有助於緩解房地產銷售快速下滑的問題。」