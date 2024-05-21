Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv — Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024

致命班機！新航死亡亂流驚悚瞬間！ 空姐拋飛撞艙頂 乘客尖叫祈禱

新加坡航空以波音777執飛的SQ321號航班，周二（21日）自倫敦飛往新加坡途經泰國附近上空遭遇激烈氣流，短短3分鐘內飛行高度陡降至少6000呎，空服員與乘客多人在機艙遭猛力甩飛，多人受傷，已知至少2人不幸喪生。這場高空驚魂結束後，機艙凌亂影像也公諸於世，機艙天花板多處毀損，管線裸露甚至崩落，滿地血跡。

新加坡航空航班號SQ321、機身編號9V-SWM的波音777-300ER客機，因為遭遇激烈氣流進入緊急狀況，臨時轉降泰國曼谷國際機場，泰媒《鮮新聞》（Khao News）報導，有1名乘客在機上死亡，另1人送醫不治；不過，新航聲明死亡人數仍維持1人。《泰國詢問報》（Thai Enquirer）報導，30名傷者已有18人出院，12人住院治療中。波音晚間最新簡短回應，正就SQ321這起事件與新航聯繫中，隨時支援。

乘客下機之後陸續有相關照片影片在社群平台X流傳。其中一支短片顯示，機艙凌亂無比，地毯上多處可見血跡，不少座位的氧氣面罩落下，多處座位上方嵌著通風孔、照明的艙板半垂，機上廚房周圍大量廚具、食物、餐盤飲料壺四散地面，可見航機在高空遭遇的氣流有多猛烈。

馬來西亞《人民郵報》（Rakyat Post）在社群媒體轉載的空服員視角照片顯示，機艙乘客繫妥安全帶，幾乎個個緊握座椅扶手、表情緊繃恐懼，艙內滿地雜物，部分座位上方氧氣面罩落下；乘客視角照片顯示身著新航招牌裙裝的女空服員滿臉是血，男空服員座位旁邊的廚房亂成一團。

美聯社稍早報導，在台灣時間周二下午4時左右，這架飛機途經安達曼海靠近泰國的高空遭遇激烈強勁的氣流，飛行高度在3到5分鐘內從3萬7000呎陡降至3萬1000呎。遭遇亂流後不到1小時，飛機順利在曼谷機場降落。