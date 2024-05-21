日本連鎖人氣超市「LOPIA」4號店，將在6/1（六）正式於新莊宏匯廣場B2登場、LOPIA占地近250坪，共分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、多樣生鮮肉品、豐富的外帶熟食如便當、現烤披薩，及有新鮮現做的多樣壽司、生魚片等。

LOPIA開幕祭出超值優惠，6/1（六）至6/3（一）人氣實用保冷袋單個優惠價100元（原價300元)，每日限量販售，及推出黑毛和牛A5系列指定品項優惠9折起，單筆消費滿2061元以上可再參加抽獎。

另宏匯廣場迎初夏，即日起至6/5（三），以繽紛初夏為主軸的「繽紛夏日購」登場，推出平日限定滿千送百，亦有多種限量好禮，如與韓系美妝品牌INNISFREE合作之周末來店禮，及新會員限定品牌購物金等。即日起至6/5（三），超級匯會員周一至周五全館當日累計消費滿3000元贈100元電子抵用券，持玉山宏匯廣場聯名卡實體卡消費，當日累計滿6000元可兌換市值1090元的法國MONBENTO雙層便當盒。