房價、物價狂漲，若是買不起空間住起來足夠舒適的房子，不少人會推薦先買可以負擔的選擇，未來再慢慢以小換大，不過網友卻指出，現在若要挑選空間較充足的房子，隨便一看都要1300萬元以上，讓他忍不住問「真的有辦法嗎？」

鄉民「obod」今（21）日在PTT房屋板表示，買房子的時候，若目前手上資金比較不充足，很多人都會說先買個一房或兩房的小房子，等到有家庭後再以小換大，但他以自己的阿姨為例，20多年前在一片蠻荒涼的地方選定一間大樓物件，24坪不含車位共花費200多萬元。

原PO提到，經過多年的發展，阿姨家附近的資源已經相當豐富，房價也漲到700萬元左右了，但現在稍微大間一點的房子隨便都要1300萬元以上，等於根本沒辦法換房，「雖然房價吃掉通膨，但真的要小換大，真的有辦法嗎？」

其他人則說「要是你阿姨沒買這間，現在連頭期款都快付不起了」、「小換大當然還要加錢啊，你以為是不用加錢就能換喔」、「至少現在去買不是從0開始存啊」、「700賣掉就有頭期款啦，再加上這幾年存的錢，起點至少比年輕人高很多了」、「當你資產增加速度跟不上，能夠買到新房就不錯了，先舊換新吧」。