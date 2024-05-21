將在29日改選的高雄市不動產仲介經紀公會，正經歷長期以來罕見的理事長改選競爭，永慶不動產機構推出鄭曜德參選，「非永慶聯盟」則在21日晚間舉行「團結勝選之夜」，力挺住商機構的郎德明，「非永慶聯盟」的多家品牌負責人、以及房仲公會全國聯合會理事長王瑞琪等，也都南下高雄表達支持。

高雄市不動產仲介經紀公會將於5月29日舉行會員代表大會，重頭戲是改選27席理事和9席監事，進而選舉第五屆理事長，該會目前有效選票共707張，雙方陣營都表示必勝的決心。

「非永慶聯盟」21日晚間在高雄巨蛋舉行「團結勝選之夜」，力挺住商機構的郎德明，包括住商機構董事長陳錫琮、信義房屋總經理陳麗心、中信總經理張世宗、台灣房屋副總裁周鶴鳴等多家品牌房仲高階主管、以及房仲公會全國聯合會理事長王瑞琪等房仲大咖齊聚一堂，支持郎德明。

住商機構董事長陳錫琮表示，郎德明是住商機構的品牌加盟店東，此次出馬，他代表住商機構表達完全的支持，希望選出一個對的人，適當的人，為高雄房仲產業打造一個公平、良善和永續的環境，讓高雄房仲產業越來越好。

信義房屋總經理陳麗心指出，她特別南下，以行動支持郎德明，就是希望在關鍵時刻，大家團結在一起，選出一個優秀的理事長，帶領大家在公平、開放和公正的環境，打造一個屬於全體會員的公會，讓大家找到位置發展，而郎德明和他領的理監事競選團隊，就是這樣的團隊。

擁有297選票的「自營品牌聯盟」總會長馬懷昇指出，加盟品牌應尊重自營品牌，不要將自有品牌視為小仲介，更不應隨意踩踏自有品牌辛苦經營的案件，導致自有品牌不敢PO物件。

因此，馬懷昇呼籲自有品牌一定要團結，拒絕分化選票，支持郎德明，推動產業良性競爭，讓自有品牌成為翻轉高雄的關鍵力量。

參選人郎德明表示，為了大幅提升產業，他提出六大主要政見，針對目前產業狀況、會員痛點、交易安全等，提出包括「全力推動主管機關嚴查非法業者」、「提供公會會員友善聯賣環境」、「成立專業諮詢平台」、「會員公司專業教育訓練」、「嚴審預算，節省不必要支出」、「會員公司福利規劃」等，全方位健全在地產業措施，避免惡性競爭，創造良性循環，同時，因應日新月異的科技，與變動性高的法規，增加會員公司專業，保障消費者權益。

郎德明指出，當選之後，他跟競選團隊的理監事，將提供全方位的服務，讓高雄不動產仲介經紀公會成為兼具專業、友善、合作、共好的典範，提供優質交易服務，提升產業形象，創造無限可能。