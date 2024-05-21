全聯慶祥基金會積協助媒合相關租屋資源。（全聯提供）

0403花蓮強震過去一個半月，災後復原工作依然艱鉅，全聯慶祥基金會同步開放受災民眾急難救助金申請，總共受理672案，核定撥款總額逾千萬元，累計捐贈花蓮賑災總額超過2000萬元。

此外，由於地震造成蘇花公路中斷，導致農產品運輸受阻，全聯即於4月21日起全聯北部門市推出花蓮農產特賣，包括龍鬚菜、黑柿蕃茄、南瓜、栗子南瓜等，對比去年採購量增加5成，總計銷售量超過33噸。另外，5月初因花蓮交通不便，全聯已用通路力量，開始販售花蓮當季大西瓜，開賣至今銷售額超過800萬元，買氣相當熱絡，對比去年同期銷售成長近2成，未來將續推更多當地農產品，全力應援花蓮。

全聯慶祥基金會針對受災民眾提供急難救助金申請，尤其是花蓮、新北、桃園三縣市，無法居住須拆除之紅單危險建物，凡於4月底前檢附相關資料送件申請，補助實際居住戶，自有戶每戶2萬元、租賃戶每戶1萬元。統計數據至上月收件截止日，花蓮、新北、桃園三縣市加總收案11批次，花蓮地區申請占比突破8成，新北、桃園地區合計近兩成，其中自有戶為數最多比例占7成，而租賃戶則占3成，總計收案件數為672案，核定撥款金額達1135萬元。

全聯北部門市推出花蓮農產特賣，包括龍鬚菜、黑柿蕃茄等。（全聯提供）

全聯慶祥基金會憑藉過往賑災專案經驗，為避免延誤民眾救助金入帳，此次主要鎖定紅單受災戶，直接與大樓管委會、里長建立聯繫管道，動員專業社工團隊關心災民，更透過系統化作業加速審查進度，同時優化申請流程，加上當地全聯門市員工的協助，本周已順利完成急難救助金最後一批撥付，申請民眾敬請查收款項，幫助災民走出困境。