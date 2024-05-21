高雄一名菸齡達40年的60歲溫姓男子，日前於工作途中摔倒，卻被醫院檢查出肺癌，所幸及早發現，前往高雄長庚以「達文西」手術後，目前病情已穩定。（任義宇攝）

高雄一名菸齡達40年的60歲溫姓男子，日前於工作途中摔倒，卻被醫院檢查出肺癌，所幸及早發現，前往高雄長庚以「達文西」手術後，目前病情已穩定。醫師指出，肺癌為台灣10大死因之首，目前政府已針對高風險族群推出公費篩檢，加上擁有精準、傷口小的機械手臂「達文西」手術治療已納價保補助，幫助患者節省治療費用及早治療。

溫男在大型工廠擔任作業員，一日在巡檢過程不慎跌倒，前往醫院做治療，卻被醫師發現胸腔X光片發現有陰影，找上高雄長庚胸腔科醫師陳聿進一步檢查，竟是2.5公分大的惡性腫瘤，於是選擇採「達文西」手術治療。

陳聿說明，「達文西」手術是由醫師操控機械手臂進行手術，相較傳統手術擁有3D立體視野，且機械手臂操作精準，能減少傷口大小，以及拉扯造成的疼痛感，還可精準分離組織，也比胸腔鏡微創手術擁有更多的試用範圍。

過去「達文西」手術因費用高昂，過去較少人採用，陳聿說現在已獲健保補助，相比過去已能降低約一半費用，整體手術自費耗材費用約15到20萬，溫男最後切除部分肺部組織及清除45顆淋巴結後，僅需定期追蹤，搭配呼吸訓練治療很快就能恢復日常生活。

溫男說，手術過後僅第1天有疼痛感，隔天就能下床活動，之後1星期內呼吸會很喘，但隨復健進行，現已沒有什麼特別感覺，也坦言罹癌後有嚇到，現在已減少抽菸量，會考慮慢慢把菸戒掉。

高雄長庚外科部副部長呂宏益表示，肺癌蟬聯台灣十大死因榜首，其診斷期別與存活率有很高的關聯性，第1期肺癌5年存活率高達9成，第4期肺癌5年存活率只剩下1成，衛生福利部自2022年將肺癌篩檢列為第5癌篩檢，符合條件的高風險族群可接受2年1次的低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，可有效地偵測早期肺結節與肺腫瘤，及早治療。

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