市議員黃守達痛罵，中捷意外發生至今1年，當初被砸破的全罩式隔音牆竟然還未修復。（市議員黃守達提供）

台中捷運去年5月才發生吊臂砸中列車公安意外，目前車上配有隨車人員，市議員黃守達21日質疑，中捷公司年底要將隨車人員全部退場，公共安全堪憂。交通局指出，已請中捷公司檢討相關策略；中捷公司則表示，未來將視情況滾動式調整。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿關心中捷隨車人員退場議題。

黃守達表示，中捷公司3月起採3階段啟動「間隔隨車」，目前為尖峰時段所有列車皆安排隨車，離峰時段每3列中安排2列隨車人員，接下來會隨時間逐步調整減少人員隨車，至年底將全部退場。

黃守達指出，台北市文湖線自2009年營運後，直至2016年確定營運達穩定狀態，才開始縮減隨車人員人力。但中捷撞吊臂造成1死10傷悲劇才經過1年，就要撤除隨車人員。

黃守達強調，中捷事件過後，中捷公司提出多項精進措施，包含險阻手勢配合、隨車人員值勤包配置優化、指差確認、駕駛台蓋板不上鎖等，都在標準作業程序修訂範圍內，這些措施跟隨車人員緊密相關。

黃守達表示，自動運行等級達GoA4的中捷朝無人隨車目標可以理解，但去年中捷事件發生後修訂的標準作業流程精進措施，卻沒有配合無人隨車作調整。到目前為止，中捷列車也未具備預防異物入侵的全域監測功能。

中捷公司董事長顏邦傑表示，全自動無人駕駛系統本身即有嚴謹的異常狀況處理程序，在啟動隨車人員退場機制前，更審慎完成配套措施，由於車站站管人員均具備電聯車手駕技能及故障排除處理能力，未來隨車人員任務將由站管人員接手。

中捷公司說明，自今年3月起分3階段啟動「間隔隨車」，第1階段為尖峰時段所有列車皆安排隨車、離峰時段每3列安排2列隨車；第2階段為尖峰時段每3列安排2列隨車、離峰時段為每2列安排1列隨車；第3階段為全時段每2列安排1列隨車，未來將視情況滾動式調整。