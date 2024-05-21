台中捷運今(21日)驚傳隨機傷人事件，一名疑患思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，震驚社會，令人想起當年鄭捷北捷行兇案。該洪嫌也被起底政治立場鮮明，臉書曾發文挺台獨、罷韓等，引發討論。稍早洪姓犯嫌被移送分局，他主動提出停止夜間警詢，要在拘留室待一晚後，於明早進行筆錄。近日綠營糾眾包圍立院，還發送「被逮捕進警局SOP」小卡，其中一條23:00~8:00夜間偵訊可拒絕，竟與洪嫌的行動不謀而合。

20歲洪姓犯嫌帶刀進捷運內砍殺乘客，造成3人受傷，根據《中天新聞網》報導，稍早洪姓犯嫌穿著病人服，全程不發一語，在警方的攙扶下赤腳被移送分局，並主動提出拒絕夜間警訊，因此要在拘留室待一晚後，於明早進行筆錄。

近日517立法院爆發激烈肢體衝突，綠營更糾集黑熊學院等側翼群眾包圍立院，疑似想復刻太陽花佔領國會的行動。還為可能的失控狀況做好準備，發送「被逮捕進警局SOP」小卡給群眾，其中一條提到：「23:00~8:00為夜間偵訊時間，可以依法拒絕，讓夥伴有更多時間可以前往幫助你。」對照之下不難發現，洪嫌主動提出拒絕夜間警訊此舉，正與「被逮捕進警局SOP」小卡提醒事項不謀而合，耐人尋味。

PTT鄉民表示「我看腦袋很清楚啊」、「蠻聰明的麻」、「可見精神沒異常」、「綠師工會們快去幫民主自由鬥士爭取無罪啊」、「這叫有精神病？」、「還懂得拒絕夜間偵訊，都準備好了」、「很懂哦」、「弄個自己有病是為了脫罪用的吧」、「40％之光，還知道不要在高捷下手」、「精神病自助餐」、「顯然已做足功課」、「待會警局出現綠師我都不意外，嘻嘻」、「關係到自身時腦袋跟精神狀況倒是很良好？」