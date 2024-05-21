台南1名蔡姓女子與曾姓男子同居，卻被曾男的林姓元配控告，2人因此分手，蔡女賠償林姓元配40萬；但曾男竟在交往期間偷拍蔡女裸露照片，分手後還張貼載有「一個不要X的女人，並公布（蔡女的地址及姓名），是一個破壞別人婚姻的小三」等文字誹謗；被依犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪、違反個人資料保護法判處3、4月，應執行有期徒刑6月。蔡女因此請求損害賠償100萬，法院判被告應給付原告50萬元。可上訴。

蔡女主張，緣兩造曾為同居男女朋友關係，詎被告竟於租屋處，接續以行動電話無故拍攝、錄影原告之胸部、臀部等身體隱私部位。嗣原告與訴外人即被告之配偶間因侵害配偶權訴訟期間，原告委請律師向法院申請閱卷，始查悉上開影像檔案。

2人分手後，被告於110年4月5日凌晨4時10分許，開車到在臺南市某百貨公司後門，張貼載有「一個不要X的女人，（蔡女的地址及姓名），是一個破壞別人婚姻的小三，不但搶人老公，逼迫男人拋家棄子，還罵元配跟對方孩子，差點害元配與孩子自殺，在法院上欺騙說謊，假掰裝可憐！連她的媽媽，還叫她女兒的外遇對象離婚！她可以同時跟不同的男人在一起同居上床，小心這種令人唾棄的女人！」等文字及原告照片之傳單，以此指摘、傳述方式散布足以貶損原告名譽之文字，足以生損害於原告。

台南地院審酌，被告侵權行為之情節輕重、所造成之影響及原告痛苦之程度，且被告無故竊錄原告身體私密部位之照片、影片，並張貼系爭傳單，嚴重影響原告之隱私權及名譽權，並審酌兩造之財產、所得情況、教育程度、職業、家庭情況及經濟狀況等一切情狀，認原告向被吿請求之精神慰撫金應以50萬元為適當，逾該金額之請求，即非有據。可上訴。