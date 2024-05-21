英國媒體《BBC》19日曝光紀錄片，內容是關於2019年韓國頂流男星BIGBANG勝利、歌手鄭俊英、FTIsland崔鐘訓等人，涉嫌在夜店偷拍、下藥、性侵等「淫魔群組」事件，揭露勝利夜店黑暗面。有網友翻出過去女團BLACKPINK成員Jennie過去參加綜藝節目片段，曾公開拒絕勝利邀請。

勝利事件近日再度引發討論，有網友考古先前在綜藝影片，Jennie曾拒絕過李勝利去麵包店的邀請，當時勝利還反問道：「現在是因為紅了才對哥哥這樣的嗎？」，Jennie事後也解釋稱：「勝利哥是個讓人有點負擔的前輩」。雖然是按照節目設置劇本來演的，但是現在看來，令人毛骨悚然的對話根本是本色出演。

片段再度被挖出，引發許多粉絲驚呼：「好嚇人」、「絕對是本色了」、「但這個是當時他們在演戲吧，不過確實要離他遠點就是了」、「拒絕的好」、「綜藝≠剧本，很多真心話都是藉著『開玩笑』說出來的」，不過也有網友認為沒必要挖舊事蹭流量：「美女無妄之災求放過」、「別拉Jennie出來了，謝謝」。