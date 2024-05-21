日本AV女優佐藤汐隱瞞家人自己的工作，怎料，姊姊滑TikTok時，無意間發現妹妹的工作竟是「AV女優」。立即傳訊息給妹妹，佐藤汐也公開姊妹之間的對話截圖，以「悲報」向粉絲分享這個消息，並透露連媽媽也知道了。

日前佐藤汐在推特發文，以「悲報」傳達消息，她透露：「媽媽和姊姊發現了AV的名字」，她附上和姊姊的對話截圖，姊姊問她：「當我打開連結時，上面寫著佐藤汐是AV女優，你還好嗎？」姊姊接著表示：「蠻有趣，媽媽慢慢打開連結，有點結凍了，哈哈」。

佐藤汐將這段姊妹對話分享在網路上，吸引近700萬人次瀏覽，她自己也留言表示：「嘿嘿我笑不出來」、「我討厭被看見」。超慘經歷，讓網友紛紛留言關心：「看起來很尷尬」、「我很好奇接下來會發生什麼」、「我會支持你的」、「被家人發現了」、「祝你好運。我們相信這是一個經過深思熟慮的決定，和家人溝通確實很困難，但是記住自己最初的目標，繼續前進」。

此外，台灣AV達人「一劍浣春秋」則發文表示，經紀公司證實佐藤汐沒有因此決定引退，一劍浣春秋也有感而發表示，女優要紅，又要不被發現身分，真的不是一件容易的事。