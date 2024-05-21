今(21)日上午11時許，台中捷運發生一起隨機砍人事件，有名20歲洪姓男子疑持3刀進入車廂內行凶，造成呂姓少年與許性男子受傷，包含洪男等3人皆被送往林新醫院救治；對了解，洪男19日晚間便搭高鐵抵達台中入住汽車旅館，待了2日後，於今天上午搭計程車前往捷運水安宮站，放完行李與上廁所後，便前往月台並於進入車廂內，幾秒鐘後亮刀行凶。

台中捷運今(21)日上午11時29分許，第2節車廂發生一起隨機殺人事件，20歲洪男疑持3把刀在捷運車廂內對搭車民眾揮刀、砍殺，並造成一名27歲許姓乘客臉部全都是血，還有一名17歲呂姓少年遭砍殺，最後洪男遭眾人壓制住後，警方到場也將洪男逮捕，並且與其他2傷者送林新醫院救治。

據《ETtoday新聞雲》報導，洪男於19日搭乘高鐵北上至台中，並於汽車旅館連住2晚，直到今(21)日才退房，並且搭乘計程車前往台中捷運永安宮站，接著於上午11時3分於將行李放進站內的1樓置物櫃，且去3樓上廁所，10分鐘後進入捷運車廂內，且上車幾秒鐘後便亮刀砍人，同車廂的乘客聯手將洪男壓制，該班列車於11時16分進入市政府站，洪男遭警方逮捕帶走，11時20分許市政府站重新開放。

事件發生後，洪男的阿嬤原本開設的美髮店，於中午後便拉下鐵門結束營業，而洪男的父親經營10多年的整復所，也貼出公告暫停營業1周，且洪男父母也陸續北上前往台中了解狀況。