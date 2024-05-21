許多人參加婚宴時，都會依照交情深淺、餐廳好壞、出席人數決定紅包數字。一位女子近日和老公舉辦了家宴，邀請認識了10年以上的國中好友參加，地點設在一人價位2500元至3000元的餐廳，沒想到對方攜伴參加還說，「又不是辦在大飯店什麼國賓等級的，包2800元就夠了」，讓原本打算未來大方回禮的女子相當難過，決定未來逐漸斷絕關係，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天家宴是辦在一般餐廳包場共6桌，平均費用是一人2500元至3000元，好友攜伴只包了2800元，和其他友人討論禮金時，還和其他人說包少一點、3600元太多，「又不是辦在大飯店什麼國賓等級的，包2800元就夠了」，讓她感到相當傷心難過，覺得如果好友經濟有困難就算了，但好友少包的動機卻是不單純。

原PO指出，好友同樣預計會在最近結婚，她本來打算一人參加、回包更大包的禮金，但聽到好友言論後，她卻完全不想再包禮金回禮，甚至是不太想出席，「我這樣心態很不好嗎？還是大家可以開導我呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「她可以只包2800，但她沒資格說一些屁話」、「很簡單啊，用她的話回應不就好了，和其他人包2800且攜伴，為什麼要生氣，又沒用，別人怎麼對自己，就怎麼回禮」、「包2600帶老公去，然後這個朋友不要了」。