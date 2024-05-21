隨著西方世界出現「核能再復興」(簡稱「返核」)，許多國家都在規劃新的核電項目，其規模是數十年來僅見。一時之間，核能人才也極度搶手，甚至退休多年的核能工程師也被高薪禮聘。這些銀髮人才也樂於再次就業，期望在有生之年將專業留給後輩。

英國金融時報(Financial Times)報導，官員表示，這一波的核能復興是多種因素，包括氣候變遷問題引發人人們對低碳技術的興趣，再來是俄羅斯入侵烏克蘭後，能源安全和天然氣供應受到威脅，而核電就成了最好的選擇。

20 世紀50 年代末，美國艾森豪總統在聯合國大會上發表「原子能和平用途」演講，表示美國主動帶領各國興建商用核能電廠，以加速二戰後的經濟重建。在美國的帶領下，有許多年輕人加入核能工業，稱為「核能第一次黃金時代」。然而，先是1979年的美國三哩島電廠事故，再來1986 年蘇聯車諾比核災難後，核能產業出現衰退，而 2011 年日本福島核電站發生熔毀事故，又對核工業雪上加霜。

在福島事故後，太陽能、風能一度炙手可熱，但是人們逐漸發現，它們對電力供應沒有明顯的幫助，使得人們再次思考核能。現在，擁有數十年經驗的核電退休人員，突然變得相當搶手。

現年69 歲的法國核能工程師尚馬克‧米羅庫，在退休後繼續擔任法國電力公司的技術顧問。(圖/EDF)

現年69 歲的法國核能工程師尚馬克‧米羅庫( Jean-Marc Miraucourt)，自2019年退休後，仍持續擔任顧問的角色，等於是退而不休。他說：「我熱愛我的工作，由於我有豐富的經驗，如今市場的需求更大了，如果我不在這時候分享我們的一些經驗，那就太遺憾了。」

法國是歐洲最大的核電營運商，全國有 56座反應爐，但是也已經多年沒有新電廠。直到今年夏天，位在諾曼第的弗拉芒維爾核電廠(Flamanville NPP)將正式併網，這是25年來，法國第一座新的反應器，採用的是歐洲壓水式(EPR)。這項工程比原計畫晚了12 年，其間的挫折與世界對核能不支持有關，許多供應商決定退出，工程費用更高，所幸這些問題終於克服。相比之下，亞洲的中國大陸是國際核能寒冬期的少數例外，他們的核電產業快速成形，這形成鮮明對比。據國際能源總署稱，俄羅斯和中國大陸的核電機組，佔正在興建反應器的三分之二以上。

法國現在要急起直追，為了在2050年達到完全零碳排的目標，馬克宏已發下豪語，計劃在 2030 年代末，建造至少 6 座新的歐洲壓水式，而且還可能會增加到 14 座。

美國擁有世界上最多的核電機組，總共94座。拜登也提出美國的核能復興方案，除了大型核機組以外，也要開發與生產更小型的反應器。為了達成目標，美國能源部估計，到 2050 年，核工業至少需要37.5萬名工作人員。

技能短缺的部分原因是嬰兒潮世代的退休潮。據法國貿易機構稱，到 2033 年，法國將需要額外僱用 6 萬名核心核工作全職員工，其中一半只是為了替換離開該行業的人員。

需要這麼多的人力，一時之間還真難找。現在許多核電新創企業，將目光轉向退休老技師。新克利歐未來能源( Newcleo) 是一家有兩年半歷史的小型反應器開發商，總部位於倫敦、里昂和都靈，其首席科學官現年 75 歲。

這種現象並不限於歐洲。 核能公司顧問說「你會看到專業人士在核能工業中停留的時間更長，我看到很多人名義上退休，但並沒有真的離開。以歐洲為例，核工專家的平均年齡是51歲。」

不過，這位業內人士表示，由於核電的汙名化已經消退，而且更多人重視核能的無排放特性，確實吸引了許多關注氣候變遷的年輕人，新一代的核能從業人員正在進入行業。

2023美國小姐格蕾絲史丹克，她的選美感言是推廣核能，被媒體譽為「真正的芭本海默」。(圖/威斯康辛大學麥迪遜分校)

榮獲 2023年美國小姐桂冠的 22 歲核子工程師格蕾絲•史丹克Grace Stanke)是最佳核能代言人，她的美國小姐得獎感言，明確的說「將用未來一年的時間，來推廣核能、出席會議並鼓勵學生也加入核能行業」，這麼硬派的發言，被媒體形容為「真實的芭本海默」(Barbenheimer， 2023年興起的網路迷因，將兩部話題大電影《Barbie芭比》和《奧本海默》合在一起)。

格蕾絲在受訪時表示：「新世代的問題是氣候變化，我發現大多數年輕人都非常願意談論核能。」

密西根大學(University of Michigan)核子工程系主任陶德艾倫(Todd Allen)表示，最近幾年，隨著學生人數的增加，各大學正在投資核子工程學院。

他說：「在過去很長一段時間以來，進入核工系的學生每年都在減少。但是，這2年以來情況已有改變。從 2023 年春季到 2024 年，他所在系的本科生，入學人數已從過去 53 人，躍升至 79 人。」

新克利歐未來能源公司的工程師兼技術顧問沃耶-胡恩(右)，與年輕的未來核反應器的設計師昆汀克林比耶(左)，是該公司的門面人才。(圖/Newcleo)

新克利歐未來能源的工程師兼技術顧問沃耶-胡恩(Antony Woaye-Hune)現年62歲，他已在行業中工作了38 年，現在正在幫助培訓新員工。雖然已頭髮花白，但是他還沒有離開的想法。 他說：「新克利歐是一家新創公司，有新的使命、新的活力和新的工程師，他們將為行業增添活力。」

被問到何時退休，他說：「別人可能會問我的職業生涯即將結束，但我真的繼續工作下去，所以我也不知道我的職業生涯什麼時候會結束。」