為落實落實減碳目標，台北市2024年實施前30分鐘免費，每日單車的使用量都飛速增加，不過隨之而來違規數量也跟著提升；為此台北市交通局與微笑單車公司依《道交條例》檢討記點制度，7月1日上路後，會員在1年內記3點停權14天、7點停1年，酒、毒駕者則停權2年。

台北市交通局表示，YouBike前30分鐘免費政策上路近3個月，車輛數至今達2萬62輛，見車率也從85％提升至92％，使用量也從平均每日12.6萬次增加至16.8萬次，成長率達33％，並有22％民眾從機車轉為使用YouBike，YouBike台北會員2.6萬人，每日平均使用卡數（人）相較實施前增加51％。

不過使用者增加，自行車事故及人行道陳情也逐年上升，其中自行車事故死傷人數從2022年的1349人成長到2023年1408人，2024年1月至2月已有196人；另外自行車於人行道上陳情案件數也逐年增加，從2022年的170件成長到2023年297件。

為此，針對記點部分，交通局與微笑單車公司也重新檢討，新制預計7月1日上路；台北市交通局運輸管理科朱宸佐表示，違規記點從2014年年實施至今已約10年，因此重新檢討、擴大違規記點範圍，且由於過去過去違規條款過於籠統，為避免爭議，這次參考《道交條例》明確訂立違規項目，並將記點規則新增到到會員條款，由微笑單車公司系統性做簡訊通知與記點。

朱宸佐指出，會員帳號所登記的所有卡片，記點1年內達3點者，停權14天，累計達7點，停權1年，每點再1年後會逐步歸零，詳細記點辦法日後會公佈；另外如經警方單位舉發酒後騎乘公共自行車或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品者等，停權2年。

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